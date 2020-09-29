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Общество

29 сентября, 10:45

В Росздравнадзоре заявили, что в больницах есть все для лечения пациентов с COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Росздравнадзоре сообщили, что медицинские учреждения, работающие с больными коронавирусной инфекцией, обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Больницы обеспечили себе запас необходимых средств для лечения пациентов с COVID-19. Дополнительные поставки в настоящее время осуществляются без задержек. Также медработники прошли дополнительное обучение", – отметила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она также добавила, что ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России. Он считает, что при самом благоприятном исходе показатели заболеваемости и летальных исходов начнут уменьшаться через неделю.

По данным на 28 сентября, за сутки в России выявили 8 135 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 1 159 573 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

Еще 1 227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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