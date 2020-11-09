В Подмосковье могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Социальные карты жителей Московской области старше 65 лет планируется заблокировать с 11 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В эфире телеканала "Россия 24" он объяснил, что власти вынуждены будут это сделать, чтобы оставить людей старше 65 лет дома.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Он будет расположен в выставочном комплексе "Крокус Экспо".

В Московской области 45% пациентов с COVID-19 получают кислородную поддержку.

До этого в Московской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса. В ТЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе.

