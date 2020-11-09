Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:52

В Подмосковье могут заблокировать социальные карты у людей старше 65 лет

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Социальные карты жителей Московской области старше 65 лет планируется заблокировать с 11 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В эфире телеканала "Россия 24" он объяснил, что власти вынуждены будут это сделать, чтобы оставить людей старше 65 лет дома.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья решили снова открыть временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Он будет расположен в выставочном комплексе "Крокус Экспо".

В Московской области 45% пациентов с COVID-19 получают кислородную поддержку.

До этого в Московской области вновь ввели ограничения из-за коронавируса. В ТЦ площадью более 5 тысяч квадратных метров теперь будут измерять температуру посетителям на входе.

В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать