Собянин предупредил об опасности самолечения при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В больницах чаще всего умирают люди, занимавшиеся самолечением от коронавирусной инфекции. Об этом заявил Сергей Собянин телеканалу "Россия 1".

"Главное при этом не рваться в аптеку и не покупать лекарства, не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%", – сообщил мэр Москвы.

Глава города напомнил, что при ухудшении самочувствия надо звонить врачам и получать рецепт на лекарство.

Также Собянин сообщил, что столичная система здравоохранения справляется с задачами по лечению жителей города и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами.

"Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство [для] больниц", – рассказал мэр.

Власти города также не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции, как в странах Европы.

За последние сутки в Москве выявили 5 255 новых случаев коронавирусной инфекции. 1 143 человека с COVID-19 были госпитализированы. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 364 пациента.

