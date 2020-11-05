Собянин заявил, что система здравоохранения Москвы обеспечена всем необходимым

21:18
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Столичная система здравоохранения справляется с задачами по лечению жителей города и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
"Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство [для] больниц", – подчеркнул глава города.
Собянин призвал москвичей не заниматься самолечением и не покупать лекарства без рекомендаций врачей.
Ранее глава города отметил, что в Москве наблюдается рост количества госпитализаций из-за коронавируса. Он подчеркнул, что две недели назад наблюдалась стабильная обстановка, однако затем ситуация изменилась.
Однако в столице, по словам Собянина, не планируется введение жестких ограничений из-за коронавируса. Он отметил, что власти не рассматривают сценарии ограничения, которые сейчас вводятся в странах Европы.
За последние сутки в Москве выявили 5 255 новых случаев коронавирусной инфекции. 1 143 человека с COVID-19 были госпитализированы. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 364 пациента.
Собянин: в Москве не планируют вводить жесткие меры из-за коронавируса
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