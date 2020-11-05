Систему чекинов ввели в зданиях правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Система чекинов введена в зданиях правительства Москвы. Посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Система регистрации номеров телефонов на входе внедрена в качестве эксперимента. Предполагается, что это даст возможность оповещать о возможном риске заражения коронавирусом.

На первом этапе систему чекинов ввели в зданиях, где расположены департаменты. На втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.

Сотрудникам и посетителям нужно будет зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив СМС на номер 7377. Если у кого-то из находящихся в здании обнаружат коронавирус, все зарегистрированные пользователи получат оповещение о возможном контакте с зараженным.

Это позволит своевременно сдать тест, ограничить число контактов и остановить дальнейшее распространение инфекции.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях Москвы 19 октября. Посетителей и сотрудников также обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем коронавируса оперативно получать оповещение.

Как рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, почти 5,5 тысячи уведомлений о возможном контакте с больным COVID-19 получили жители столицы благодаря системе QR-кодов, которой оборудованы 2 394 точки в городе.