Наличие QR-кодов проверят в ночных развлекательных заведениях Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Столичные власти в ближайшее время проверят наличие в ночных развлекательных учреждениях столицы уникальных QR-кодов для доступа посетителей. Об этом ТАСС сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, такую проверку в ночных барах и клубах пока не проводили. Речь идет о порядка 700 заведениях.

Всего на сегодняшний день QR-коды для регистрации посетителей используют свыше двух тысяч различных заведений столицы, включая рестораны и гостиницы.

Как отметил Немерюк, проверять заведения, которые сами присоединились к системе ради безопасности и информирования своих посетителей, не будут.

Ранее сообщалось, что "Макдоналдс" намерен ввести в своих московских ресторанах систему регистрации посетителей. В компании отметили, что цель программы "чек-ин" – профилактика распространения коронавирусной инфекции посредством уведомления граждан о потенциальном контакте с зараженным.

Сергей Собянин отмечал, что ежедневно в системе регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. По его словам, эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с 00:00 до 06:00) обязали использовать систему "чек-ин": при входе в помещение посетители должны отсканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

