Действие системы "чек-ин" в Москве продлили на месяц

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице к системе "чек-ин" за первую неделю работы присоединились свыше 1,5 тысячи развлекательных заведений, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, так как осознают свою ответственность перед посетителями", – отметил мэр столицы.

По его словам, в системе каждый день регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. Эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.

"Действие системы "чек-ин" продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы", – добавил Собянин.

Ранее столичные рестораторы выразили готовность внедрять систему QR-кодов не только в ночных заведениях, но и в дневных.

Кроме того, система QR-кодов может заработать на предприятиях торговли и услуг. В настоящее время в Москве более 1,5 тысячи заведений уже являются участниками данного проекта.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При этом вводить ограничения на работу ночных заведений пока не планируется.

