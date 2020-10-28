Действие системы "чек-ин" в Москве продлили на месяц

15:20
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В столице к системе "чек-ин" за первую неделю работы присоединились свыше 1,5 тысячи развлекательных заведений, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, так как осознают свою ответственность перед посетителями", – отметил мэр столицы.
По его словам, в системе каждый день регистрируется около 40 тысяч номеров телефонов. Эта мера позволяет оперативно оповещать людей о том, что они могли контактировать с носителями COVID-19 и должны принять необходимые меры предосторожности.
"Действие системы "чек-ин" продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы", – добавил Собянин.
Ранее столичные рестораторы выразили готовность внедрять систему QR-кодов не только в ночных заведениях, но и в дневных.
Кроме того, система QR-кодов может заработать на предприятиях торговли и услуг. В настоящее время в Москве более 1,5 тысячи заведений уже являются участниками данного проекта.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения в Москве используют систему "чек-ин". Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При этом вводить ограничения на работу ночных заведений пока не планируется.
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