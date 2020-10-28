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Город

15:14

Собянин: необходимости вводить новые ограничения в Москве сегодня нет

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Необходимости в новых ограничениях в Москве из-за коронавируса на данный момент нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

"С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах", – заявил мэр.

При этом мэр подчеркнул, что и смягчение существующих требований по профилактике распространения COVID-19 преждевременно. Собянин объявил о продлении срока действия ряда ранее принятых решений.

Работа школ

На неделе с 2 по 8 ноября школьники 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Эту меру объяснили уже доказанным снижением по заболеваемости среди детей и подростков, а также тем, что из-за неполной рабочей недели некоторые родители могут взять короткий отпуск.

Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Работа учреждений допобразования

Учреждения дополнительного образования, ранее закрытые на основании указа мэра Москвы, по-прежнему не будут принимать посетителей и проводить мероприятия. Этот запрет для центров, подведомственных правительству города, продлевается до 29 ноября.

Режим удаленной работы

В Москве также до 29 ноября продлевается режим удаленной работы.

Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию.


По состоянию на сегодняшний день удаленно работают более 1,22 миллиона человек, что соответствует предварительным ожиданиям мэрии.

Домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями

До конца ноября 2020 года будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам Собянина, городские власти намерены как можно более полно обеспечить безопасность граждан этих категорий, которые наиболее подвержены риску заражения коронавирусом.

Действие системы "чек-ин"

Действие системы "чек-ин" продлевается до 29 ноября. Эта мера, в рамках которой горожане обязаны проходить регистрацию на входе в ночные заведения. Если среди посетителей найдут людей с коронавирусом, все, кто был с ними в одном помещении, получат уведомления.

По итогам первой недели работы к системе "чек-ин" (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тысяч номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности.


Электронные чек-ины впоследствии планируют внедрять в подразделениях правительства Москвы.

Необходимость ношения масок и перчаток

Масочный и перчаточный режимы в Москве ослаблены не будут. При посещении общественных мест и при проезде на транспорте индивидуальные средства защиты обязательны.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение.

В Москве с 5 октября установлено требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 октября работодатели обязаны предоставлять информацию в правительство о переводе сотрудников на удаленный режим работы.

На минувшей неделе Сергей Собянин обсудил меры по охране труда в пандемию с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым. Градоначальник отметил, что профсоюзы вместе с властями столицы должны отслеживать, как выполняется требование об удаленной работе.

Домашний режим для москвичей старше 65 лет и хроников продлен на месяц

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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