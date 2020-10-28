Собянин: необходимости вводить новые ограничения в Москве сегодня нет

15:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Необходимости в новых ограничениях в Москве из-за коронавируса на данный момент нет. Об этом сообщил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
"С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах", – заявил мэр.
При этом мэр подчеркнул, что и смягчение существующих требований по профилактике распространения COVID-19 преждевременно. Собянин объявил о продлении срока действия ряда ранее принятых решений.
На неделе с 2 по 8 ноября школьники 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Эту меру объяснили уже доказанным снижением по заболеваемости среди детей и подростков, а также тем, что из-за неполной рабочей недели некоторые родители могут взять короткий отпуск.
Учреждения дополнительного образования, ранее закрытые на основании указа мэра Москвы, по-прежнему не будут принимать посетителей и проводить мероприятия. Этот запрет для центров, подведомственных правительству города, продлевается до 29 ноября.
В Москве также до 29 ноября продлевается режим удаленной работы.
По состоянию на сегодняшний день удаленно работают более 1,22 миллиона человек, что соответствует предварительным ожиданиям мэрии.
До конца ноября 2020 года будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями. По словам Собянина, городские власти намерены как можно более полно обеспечить безопасность граждан этих категорий, которые наиболее подвержены риску заражения коронавирусом.
Действие системы "чек-ин" продлевается до 29 ноября. Эта мера, в рамках которой горожане обязаны проходить регистрацию на входе в ночные заведения. Если среди посетителей найдут людей с коронавирусом, все, кто был с ними в одном помещении, получат уведомления.
Электронные чек-ины впоследствии планируют внедрять в подразделениях правительства Москвы.
Масочный и перчаточный режимы в Москве ослаблены не будут. При посещении общественных мест и при проезде на транспорте индивидуальные средства защиты обязательны.
В Москве с 5 октября установлено требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 октября работодатели обязаны предоставлять информацию в правительство о переводе сотрудников на удаленный режим работы.
На минувшей неделе Сергей Собянин обсудил меры по охране труда в пандемию с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым. Градоначальник отметил, что профсоюзы вместе с властями столицы должны отслеживать, как выполняется требование об удаленной работе.
Домашний режим для москвичей старше 65 лет и хроников продлен на месяц
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