Московские компании планово предоставляют сведения о переводе сотрудников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные компании планово предоставляют данные о переводе своих сотрудников на дистанционный режим работы, сообщил Агентству "Москва" руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"Компании переводят персонал на дистанционную работу в плановом режиме. Информация, переданная работодателями, в 90 % случаев содержит обязательные для предоставления мобильные телефоны сотрудников", – заявил Фурсин.
По его словам, другие сведения, такие как госномер автомобиля и номер транспортной карты, при их отсутствии могут оставаться не заполненными. Сам сервис подачи сведений о сотрудниках работает стабильно.
"В первые дни была большая нагрузка на сервис, она была оперативно стабилизирована, и на данный момент все функционирует штатно", – отметил Фурсин.
С 5 октября столичные предприятия обязали перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников.
Ранее сообщалось, что информация о сотрудниках на удаленке позволит оценивать изменения общего пассажиропотока. Данная мера регламентирована законодательством.
При этом в случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.
Данные уже предоставили более 100 тысяч компаний. В них трудоустроены почти 3 миллиона человек, около 1 миллиона из них переведены на дистанционную работу.
Сведения о работниках на удаленке позволят оценивать изменения пассажиропотока в столице
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