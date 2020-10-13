Власти Москвы ответили на вопросы о переводе сотрудников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы ответили на вопросы граждан о формате удаленной работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Сотрудники старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями могут быть отнесены к 30 процентам работников, переведенных на удаленку?



Да, данная категория граждан входит в 30 процентов работников, переведенных на удаленку. При этом власти напомнили, что дистанционный формат призван сократить количество передвижений по городу.

Относятся ли к 30 процентам сотрудников, переведенных на удаленку, лица, находящиеся в командировке или в отпуске?

Работники, которые находятся в командировке или отпуске, также могут входить в 30 процентов сотрудников, переведенных на удаленку.

Имеет ли право работодатель устанавливать посменный график работы?

Имеет. Работодатели вправе организовывать посменный режим работы в организации. Главное, чтобы в компании лично находилось не более 70 процентов сотрудников. Данные о них можно в любой момент изменить в личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя на mos.ru.

С какой периодичностью работодатель обязан предоставлять данные о сотрудниках, находящихся на удаленке?

Сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы, работодатели обязаны предоставлять с 12 октября еженедельно в том случае, если они меняются. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте.

Как следует высчитывать 30 процентов сотрудников, которых необходимо перевести на работу в дистанционном режиме, если часть из них работает в другом городе?

Если часть сотрудников организации работает на территории другого города, то вести расчет числа работников, отправляемых на удаленку, стоит из тех, кто работает на территории столицы, так как данная мера действует в Москве.

Ранее сообщалось, что информация о сотрудниках на удаленке позволит оценивать изменения общего пассажиропотока. Данная мера регламентирована законодательством. При этом в случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.

Сергей Собянин заявил, что данная мера позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

