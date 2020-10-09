Работающим на удаленке москвичам не из групп риска не будут блокировать транспортные карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Транспортные карты не будут блокировать москвичам, которые работают удаленно и которые не входят в группу риска, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.
"Если человек не относится к этим категориям (которым заблокировали льготный проезд), он по-прежнему сможет проехать в транспорте по карте москвича", – отметили в ведомстве.
С 28 сентября в Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. Собянин призвал представителей данных категорий граждан не выходить из дома без особой необходимости.
С 9 октября были введены дополнительные меры контроля. В частности, социальные карты заблокировали у школьников до окончания каникул. При этом уплаченные за проезд деньги сохранятся, поскольку их перенесут на более поздний срок.
Также до 28 октября проезд не доступен для представителей старшего поколения. В Дептрансе сообщили, что сегодня, в первый день действия распоряжения, воспользоваться метро попытались 4 682 пенсионера, лица с хроническими заболеваниями или школьника.
В то же время льготным проездом могут воспользоваться пенсионеры и хронически больные люди, которым необходимо совершить неотложную поездку к врачу. Речь идет о курсах химиотерапии, диализе и других видах лечения по неотложным показаниям.
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