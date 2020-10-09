Дептранс напомнил о приостановке льготного проезда с 9 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам напомнили о приостановке с 9 октября льготного проезда в столичном метро по социальным картам. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"Сегодня по состоянию на 6:30 утра в метро 4 682 пассажира старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и школьников около 12 417 раз попытались пройти в метро", – говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка работы соцкарт необходима для замедления распространения COVID-19.

В Дептрансе добавили, что в метро более 300 человек расскажут пассажирам о нововведениях и помогут тем, у кого не работает социальная карта.

В Москве с 9 октября вводятся дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.

В городе с пятницы и до окончания каникул приостанавливается льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

Аналогичная мера предусмотрена в отношении столичных пенсионеров. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению мэра, они должны оставаться дома.

Театры, концертные залы и музеи, подведомственные правительству Москвы, начнут продавать билеты только в электронном формате. Обычные кассы прекратят свою работу.

Московские организации обяжут еженедельно информировать городские власти о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу.

Также ранее градоначальник одобрил общегородские двухнедельные каникулы для школьников с 5 октября.

