В Дептрансе рассказали, куда обращаться с ошибочно заблокированными соцкартами

Фото: sobyanin.ru

Льготные категории пассажиров, которые не входят в группу риска, однако обнаружили блокировку социальных карт, могут обратиться на горячую линию Московского социального регистра. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

В Дептрансе рассказали, что их мессенджер-боту с самого утра поступают вопросы от тех, кто, не входя ни в одну группу риска, обнаружил, что не может воспользоваться бесплатным и льготным проездом по карте москвича.

Представители ведомства посоветовали таким пассажирам обратиться в Московский социальный центр: "Вы можете написать коллегам в любую социальную сеть или позвонить по горячей линии +7 (495) 777-77-77".

С 28 сентября власти Москвы рекомендовали оставаться дома горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. С 5 октября все школы столицы закрылись на двухнедельные каникулы, с 9 октября временно отменен льготный проезд на транспорте: для школьников – до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями – до 28 октября.