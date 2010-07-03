Врачи оценили продление осенних каникул в столичных школах

Осенние каникулы в столичных школах продлили до двух недель – с 5 по 18 октября включительно. Такое решение власти города приняли из-за распространения простудных заболеваний. Разбираемся, почему к предстоящему отдыху стоит отнестись ответственно.



"Не подвергать детей риску"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин на своем личном сайте сообщил, что традиционные осенние каникулы в этом году будут увеличены до двух недель и продлятся с 5 по 18 октября. Эта мера была принята с учетом рекомендаций санитарных врачей.

"Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы", – заявил Собянин.

В период двухнедельных каникул, по словам мэра, дистанционных занятий не будет, однако дети по желанию смогут повторять изученный материал или же обучаться при помощи "Московской электронной школы".

При этом дошкольные группы в детских садах продолжат работу по привычному графику, подчеркнул Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.

Собянин обратил внимание на то, что большая часть заболевших – это дети, которые зачастую болеют бессимптомно. При этом школьники могут легко заразить взрослых членов семьи, а они переносят вирус гораздо тяжелее.

"Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье", – призвал мэр.

Ранее в министерстве просвещения заявили, что массово переводить учащихся школ на дистанционное обучение не планируют.

"Ситуация с закрытием школ в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение по аналогии с весенней ситуацией речи не идет", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что речь идет исключительно о локальных случаях закрытия. Согласно данным, из-за гриппа закрыли 111 образовательных учреждений (0,13% от общего числа школ).

Ответственный отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вирусолог Надежда Юминова в беседе с Москвой 24 поддержала решение увеличить школьные каникулы до двух недель.

"Дети болеют легче, но при этом являются источником инфекции, будут заражать более слабых в семье в иммунологическом плане. Это серьезно для бабушек, для дедушек, для людей с патологиями. Нужно думать не только о себе, но и о старших родственниках", – объяснила она свою позицию.

При этом, по мнению вирусолога, в период каникул детям следует реже выходить на улицу.





Надежда Юминова вирусолог Если есть возможность, то лучше постараться выехать с детьми за город. Ситуация не катастрофическая, но она может поменяться, если не принять меры.

Если же все-таки необходимо выйти на улицу, то Юминова порекомендовала соблюдать школьникам все меры предосторожности: в общественных местах обязательно носить маски и соблюдать безопасное расстояние в 1,5–2 метра.

Своевременной мерой двухнедельные каникулы назвала и врач-педиатр, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

"Сейчас мы видим подъем заболеваемости. Этой мерой мы хотим на определенный момент просто уменьшить количество госпитализированных в стационары… Пусть уж лучше это будет какой-то короткий период – одна лишняя неделя, тогда мы на самом деле очень сильно поможем стационарам, уменьшим нагрузку на врачей", – сказала специалист в интервью Москве 24.

Кроме того, Добрецова призвала родителей занимать своих детей дома, подавая пример. "Открываем книги, показываем своим примером, что начинаем читать", – посоветовала она.

Также, по мнению врача, две недели школьники могут легко общаться со своими друзьями через соцсети или Skype, избегая личных встреч.

"Самое главное – родителям показать пример своим детям: не приглашать в гости никаких родственников, обойтись без шумных компаний. Общаться через Skype, через соцсети", – подчеркнула специалист.





Ирина Добрецова врач-педиатр Если выходные, то нужно проводить их на даче или же в парке с семьей, но при этом соблюдать безопасное расстояние. Чтобы хорошо отдохнуть и снять стресс, нужен активный спорт: выезжать на самокатах или велосипедах, чтобы у ребенка выходила вот эта энергия, ему легче потом было находиться дома.

В этот период, по словам Добрецовой, важно обеспечить детям правильное питание, в которое входит употребление овощей и фруктов, а также соблюдать режим сна.

"Уходя на такие каникулы, важно не разрешать детям сидеть до трех часов ночи, например… Почему важно рано ложиться? Потому что гормоны, которые регулируют наш иммунитет, начинают вырабатываться с 23 часов. Это гормон мелатонин, который помогает укреплять иммунную систему", – пояснила специалист.

Все эти меры помогут укрепить иммунитет и предупредить развитие каких-либо заболеваний, инфекций, в том числе и коронавируса, подытожила врач.

