Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор порекомендовал работодателям не устраивать корпоративы в целях профилактики коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Руководству предприятий советуют размещать персонал на различных этажах, распределять их по отдельным кабинетам, а также организовывать работу в несколько смен. Еще в компании должны подготовить пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов, обратили внимание в Роспотребнадзоре.
Рекомендуется проветривать помещения каждые два часа, убирать их с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Работодатель, как подчеркивают в ведомстве, имеет право отстранять сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
В России выявлено 1 159 573 случая COVID-19, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России. Он также отметил, что в случае наихудшего развития событий пик заболеваемости COVID-19 придется на начало ноября.
Еще 1 227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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