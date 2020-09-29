Работодателям посоветовали не проводить корпоративы из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор порекомендовал работодателям не устраивать корпоративы в целях профилактики коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия", – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Руководству предприятий советуют размещать персонал на различных этажах, распределять их по отдельным кабинетам, а также организовывать работу в несколько смен. Еще в компании должны подготовить пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, масок и респираторов, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Рекомендуется проветривать помещения каждые два часа, убирать их с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Работодатель, как подчеркивают в ведомстве, имеет право отстранять сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

В России выявлено 1 159 573 случая COVID-19, вылечились 945 920 человек, скончались 20 385.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19 в России. Он также отметил, что в случае наихудшего развития событий пик заболеваемости COVID-19 придется на начало ноября.