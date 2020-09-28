В Минпросвещения не планируют массово переводить школы на дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве просвещения заявили, что массового перевода учащихся школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

"Ситуация с закрытием школ в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение по аналогии с весенней ситуацией речи не идет", – сообщили в ведомстве.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что речь идет только о локальных случаях закрытия, уточнив, что в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей. Отмечается, что всего из-за гриппа были закрыты 111 образовательных учреждений, что составляет 0,13% от общего числа школ.

В Минпросвещения добавили, что к прежнему режиму работы после временного перехода на дистанционное обучение вернулись 34 школы. При этом отмечается, что в некоторых образовательных учреждениях были закрыты только отдельные классы, а не полностью школа.

"На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости", – отметил Кравцов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за соблюдением температурного режима в школах и детских садах. В игровых для младших, средних и старших групп должен быть обеспечен температурный режим на уровне 21–23 градусов тепла, а в спальнях – 19–20 градусов, заявили специалисты.

Они уточнили, что в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций необходимо поддерживать температуру 19–29 градусов. Несоответствие гигиеническим нормам, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, является поводом безотлагательного принятия мер.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона учеников, из них в первом классе учатся около 113 тысяч детей, в детских садах – около 435 тысяч. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности. Каждая школа проработала график, чтобы минимизировать контакты детей друг с другом.

