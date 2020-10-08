Власти Москвы призвали соблюдать предписания Роспотребнадзора на фоне COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Жесткие ограничения могут появиться в Москве в случае несоблюдения жителями действующих санитарных правил, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Он отметил, что нынешние цифры прироста заболевших коронавирусом говорят о недостаточном соблюдении масочно-перчаточного режима.
"Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений", – подчеркнул Данчиков.
Он сообщил, что с 8 октября в Москве усилили контроль за соблюдением санитарных правил.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова также заявила, что увеличение прироста новых случаев коронавируса в столице связано с тотальным несоблюдением масочного режима и безопасной дистанции.
К соблюдению правил санитарной безопасности призвала и главный врач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко. Она отметила, что отсутствие дефицита мест в больницах зависит от того, насколько добросовестно граждане относятся к ограничениям, связанным с коронавирусом.
Минздрав РФ порекомендовал гражданам оставаться дома в эти выходные. В ведомстве призвали воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест. Отмечалось, что не стоит допускать резкого скачка заболевших COVID-19, чтобы не увеличивать нагрузку на врачей.
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