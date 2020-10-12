Москвичам рассказали, зачем нужны сведения о работниках на удаленке

Видео: телеканал Москва 24
С понедельника, 12 октября, москвичей, которые начали работать дистанционно, будут контролировать. Так, работодателям необходимо предоставлять правительству Москвы всю информацию о данных сотрудниках: их номера телефонов, машин, проездных документов. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
В случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.
"Мы оказываемся в ситуации, когда работник, который не хочет дать нам эти данные, он, собственно, совершенно спокойно не дает и продолжает работать без всяких взысканий, а мы становимся под угрозу довольно существенных штрафов, вплоть до приостановки деятельности", – поделилась переживаниями руководитель компании Людмила Харитонова.
В Оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что такие меры регламентированы законодательством.
"Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", – сказано в сообщении Оперштаба.
Данная информация о сотрудниках позволит оценивать изменения общего пассажиропотока, рассказали в департаменте информационных технологий Москвы. Так, горожан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями за последнюю неделю в общественном транспорте не уменьшилось.
"Предусмотренные на сегодняшний день меры направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и безусловное соблюдение этих мер нам позволит не вводить более жесткие ограничения", – поделился министр правительства Москвы Евгений Данчиков.
Власти города считают, что данная неделя станет решающей в борьбе с COVID-19.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
"Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", – сказал мэр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: