Москвичам рассказали, зачем нужны сведения о работниках на удаленке

Видео: телеканал Москва 24

С понедельника, 12 октября, москвичей, которые начали работать дистанционно, будут контролировать. Так, работодателям необходимо предоставлять правительству Москвы всю информацию о данных сотрудниках: их номера телефонов, машин, проездных документов. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

В случае отказа хотя бы одного сотрудника предоставлять данные компанию могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или вовсе приостановить ее работу на три месяца.

"Мы оказываемся в ситуации, когда работник, который не хочет дать нам эти данные, он, собственно, совершенно спокойно не дает и продолжает работать без всяких взысканий, а мы становимся под угрозу довольно существенных штрафов, вплоть до приостановки деятельности", – поделилась переживаниями руководитель компании Людмила Харитонова.

В Оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что такие меры регламентированы законодательством.

"Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами", – сказано в сообщении Оперштаба.

Данная информация о сотрудниках позволит оценивать изменения общего пассажиропотока, рассказали в департаменте информационных технологий Москвы. Так, горожан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями за последнюю неделю в общественном транспорте не уменьшилось.

"Предусмотренные на сегодняшний день меры направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и безусловное соблюдение этих мер нам позволит не вводить более жесткие ограничения", – поделился министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

Власти города считают, что данная неделя станет решающей в борьбе с COVID-19.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что контроль за переводом работников на удаленку позволит предотвратить закрытие организаций из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

"Мы требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удаленку, будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", – сказал мэр.