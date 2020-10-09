Свыше 69 тыс пассажиров пытались пройти по заблокированным соцкартам в метро 9 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 69 тысяч человек пытались пройти в столичное метро по заблокированным социальный картам. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

"За весь день 69 тыс. 8 пассажиров в возрасте "65+", с хроническими заболеваниями и школьников пробовали пройти по карте москвича на станции, но по указу мэра проезд для них ограничен", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что благодаря своевременной подготовке удалось не допустить скопления людей на станциях в вечерний час пик. Сообщается, что в метро продолжают работать 350 сотрудников. Они помогают людям с заблокированными социальными картами и информируют пассажиров.

Ранее стало известно, что москвичам, которые не входят в группу риска и работают на удаленке, не будут приостанавливать работу льготных проездных. Социальные карты заблокировали у школьников, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 28 октября.