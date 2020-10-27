Отели в Москве начали сдавать номера для удаленной работы

Московские отели предложили номера для работы на удаленке
Столичные отели предложили жителям города необычную услугу – снять номер на время удаленной работы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Воспользоваться предложением уже можно в 30 гостиницах столицы. Номера при этом предоставляют как средней ценовой категории, так и более дорогие с большим числом удобств.
Представители отелей считают, что данная услуга может быть наиболее востребована среди горожан, которые работают удаленно, но из-за тесноты в квартире вынуждены искать альтернативы.
Отели, которые сдают "рабочие" номера, предлагают, помимо самого размещения, дополнительные бесплатные опции, а также делают существенную скидку.
"Нельзя сказать, что данные меры как-то существенно улучшат ситуацию с загрузкой, скорее это вот какие-то небольшие решения, которые помогают чуть-чуть изменить ситуацию к лучшему", – отметила директор департамента консалтинга и аналитики Международной консалтинговой компании Ольга Широкова.
По словам эксперта, несмотря на хорошую идею, эта мера не способна компенсировать существенные потери гостиничного сектора из-за коронавируса. Осенью 2020 года загруженность столичных отелей составляет около 47%, в то время как в аналогичный период прошлого года фиксировался показатель в 87%.
В весенний период распространения коронавируса московские гостиницы предоставляли места жительства для медиков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: