Отели в Москве начали сдавать номера для удаленной работы

Московские отели предложили номера для работы на удаленке

Столичные отели предложили жителям города необычную услугу – снять номер на время удаленной работы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Воспользоваться предложением уже можно в 30 гостиницах столицы. Номера при этом предоставляют как средней ценовой категории, так и более дорогие с большим числом удобств.

Представители отелей считают, что данная услуга может быть наиболее востребована среди горожан, которые работают удаленно, но из-за тесноты в квартире вынуждены искать альтернативы.

Отели, которые сдают "рабочие" номера, предлагают, помимо самого размещения, дополнительные бесплатные опции, а также делают существенную скидку.

"Нельзя сказать, что данные меры как-то существенно улучшат ситуацию с загрузкой, скорее это вот какие-то небольшие решения, которые помогают чуть-чуть изменить ситуацию к лучшему", – отметила директор департамента консалтинга и аналитики Международной консалтинговой компании Ольга Широкова.

По словам эксперта, несмотря на хорошую идею, эта мера не способна компенсировать существенные потери гостиничного сектора из-за коронавируса. Осенью 2020 года загруженность столичных отелей составляет около 47%, в то время как в аналогичный период прошлого года фиксировался показатель в 87%.

В весенний период распространения коронавируса московские гостиницы предоставляли места жительства для медиков.

