Отели начали сдавать номера под офисы для удаленной работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Два крупных оператора гостиничных оператора Accor и Radisson Hotel Group предложили россиянам устроить удаленный офис в отеле.

Гости могут арендовать номера на весь рабочий день с 9:00 до 18:00. Отмечается, что на это время они получат полный пакет гостиничного обслуживания.

Офис в номере доступен для постояльцев отелей среднего ценового сегмета и в люксе. Такую услугу уже предоставляют в некоторых отелях США и Европы.

Как объяснила РБК директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, в городских отелях из-за отсутствия деловых туристов просела заполняемость.

Поэтому мини-офис – возможность дозагрузить отель, которую также используют наравне с созданием обсерваторов и предложением пакетов по долгосрочному проживанию.

Директор департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Мережко добавила, что подобные услуги будут доступны и в курортных отелях по сезона.

При этом эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе опция вряд ли получит развитие, так как это не прямой бизнес отелей и не самое комфортное решение для офиса.

Ранее сообщалось, что около 1,5 миллиарда рублей получили столичные отельеры для организации размещения врачей, лечащих больных с коронавирусом.