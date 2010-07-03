В АТОР рассказали о преимуществах второго этапа туристического кешбэка

Второй этап программы туристического кешбэка за путешествия по России стартует в четверг, 15 октября. Согласно новым правилам, продажи будут продолжаться более полутора месяцев. Разбираемся, на каких условиях предлагают путешествовать по стране.



Путешествуй "за так"

С 15 октября в России вновь стартует программа туристического кешбэка за путешествия по стране. Акция будет действовать полтора месяца – до 5 декабря включительно. По новым правилам поездки можно осуществить до 10 января 2021 года. Немаловажным новшеством стало и присоединение к программе агрегаторов туруслуг, за исключением иностранных.

Минимальная стоимость путевки больше не ограничивается, а продолжительность путешествия или проживания в гостинице для получения денежного бонуса сократили с четырех до двух ночей.

Максимальный кешбэк по новым условиям увеличили: теперь он равен 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. В Ростуризме уточнили, что отдыхающий может совершить до трех покупок туров с бонусом.

Однако обязательное условие акции осталось неизменным: оплата путешествия или размещения должна быть произведена картой "Мир", на которую кешбэк вернется в течение пяти дней.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на первом этапе запуска программы ею воспользовались более 70 тысяч россиян. А средняя стоимость тура составляла от 50 до 60 тысяч рублей, поэтому наиболее частый бонус, который получили туристы, – 10 тысяч рублей.

Расширяя возможности

Важно, что программа кешбэка за путешествия по России продолжает действовать, но уже в доработанном формате, учитывая замечания и предложения потребителей и представителей турбизнеса после первого этапа. Об этом в интервью Москве 24 заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Сокращены ночевки, это значит, что попадает большой сегмент выходных дней... Мы получили полностью каникулы и ноябрьские, и рождественские до 10 января включительно", – объяснил эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Количество потребителей этого продукта может увеличиться в десятки раз. Конечно, и пандемия вносит свои коррективы, и осенний сезон имеет свои особенности, но реализовываться программа будет абсолютно по всем направлениям, субъектам. Это и горнолыжные курорты, и региональные направления. Можно поехать в своем крае и области отдохнуть и через туроператора, и в отеле забронировать – спектр стал шире.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что второй этап программы стал гораздо удобнее для планирования путешествий.

"В первую очередь потому, что нет ограничений по минимальной стоимости тура, второе – сокращение количества ночей в туре, что позволит организовать больше путешествий, включая путешествия на выходные, понятный алгоритм получения скидки", – объяснил собеседник Москвы 24.

Кроме того, эксперт отметил, что размер кешбэка беспрецедентен в рамках даже международной практики, а расширенное количество участников программы (отельеры и агрегаторы) позволяет увеличить число туристических предложений.