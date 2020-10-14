В АТОР назвали успешным летний туристический сезон 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В России летний туристический сезон в этом году оказался успешным, несмотря на ограничения, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, на популярных направлениях в общей сложности регионы отметили снижение традиционного турпотока на 30%.
"Минус 30% – это успех, по оценкам наших экспертов, потому что изначально планировалось, что всего будет 30% потока. От минус 50% до минус 70% изначально прогнозировали эксперты, но этого не произошло", – приводит слова Ломидзе Агентство "Москва".
Она отметила, что по предварительным данным Краснодарский край принял с начала года около 9 миллионов россиян, в Крыму побывало около 5 миллионов, в Калининграде туристический поток к концу года может достигнуть 1,7 миллиона человек.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ранее сообщил, что на полуострове зафиксировали беспрецедентный спрос на отдых осенью. Загрузка в октябре сразу в нескольких объектах превысила показатель в 90%. По его словам, в сентябре на полуострове отдохнуло более миллиона человек. Это на 40% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Он добавил, что в ноябре и декабре также ожидается высокий спрос на отдых в Крыму.
Ранее полуостров вошел в список самых посещаемых мест осенью 2020 года. Самыми популярными направлениями в Крыму стали Ялта, Алушта и Евпатория.
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