Глава Крыма заявил о состоявшемся курортном сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Курортный сезон в Крыму состоялся и сопровождался ажиотажным спросом. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, как передает РИА Новости.

"Состоялся курортный сезон. На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит", – заявил руководитель региона.

Аксенов сравнил посещаемость крымских курортов с советским периодом и сделал вывод, что спрос 2020 года может ему соответствовать.

В период с 1 июля по 1 сентября (официальные даты курортного сезона) в Крыму отдохнули более 3,539 миллиона туристов. На южном берегу полуострова загрузка отелей достигала 95%.

Тенденция на востребованность местных курортов сохраняется и дальше осенью. Так, уровень бронирования на сентябрь – октябрь уже составляет 70-80%.

Ранее туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по РФ. Наиболее популярными направлениями для россиян стали поездки в Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

