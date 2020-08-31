Туроператоры подвели итоги программы с кешбэком за поездки по РФ

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В Ассоциации туроператоров России заявили, что продажи путевок на туры по стране выросли после запуска программы кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным организации, динамика относительно показателей 2019 года составила 73 процента. В отдельных компаниях заявили, что прирост составил 14-15 процентов.

В АТОР поступила информация о том, что средний чек по приобретенным путевкам с возвратом денежных средств колеблется в пределах 50-57 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что чаще всего мотивом выступает именно кешбэковая программа, а не только фактор закрытых границ.

Туроператоры также отметили выросший спрос на дорогие экскурсионные туры на Камчатку и Байкал. По данным направлениям сумма возврата является наибольшей.

Что касается временных периодов, то чаще всего туры приходились на осень – октябрь в большей степени. Речь идет о 70-80 процентах туров. Наиболее популярны у россиян Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Туроператоры также отметили появление заявок на путевки в регионы, для которых туристический спрос нехарактерен. В частности, к таким относятся Саратов, Челябинск, Псковская и Новгородская области. Кроме того, россияне проявили заинтересованность в поездках в региональные санатории.

Ранее в Ростуризме заявили, что программу приобретения туров с кешбэком могут продлить. Речь идет о применении аналогичных условий для стимулирования спроса в период низкого сезона. Специалисты также отметили эффективность акции.