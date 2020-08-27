50 тысяч россиян приобрели туры с кешбэком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
50 тысяч россиян воспользовались программой кешбэка за туры по России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Она отметила, что всего было приобретено туров и размещений на 900 миллионов рублей.
"Всем участникам программы кешбэк в течение 5 дней успешно начисляется", – сообщила Догузова.
Программа начислений кешбэка, который возвращается при приобретении тура по России, была запущена с 21 августа и должна была продлиться неделю. Сообщалось, что участники могут вернуть до 20% стоимости поездки.
При этом продолжительность поездки должна составлять не менее четырех дней при стоимости от 25 тысяч рублей. Для участия в программе тур необходимо оплатить с помощью карты "МИР". Сообщалось, что к утру 25 августа туров и размещений было приобретено более чем на 0,5 миллиарда рублей.
Россияне начали получать кешбэк за туры по РФ
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