Ростуризм запустил горячую линию для консультаций по программе кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Узнать о программе кешбэка, а также для решить проблемы с возвратом средств теперь можно на горячей линии оперативного информирования. Ее запустили Ростуризм и платежная система "Мир". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Отмечается, что горячую линию открыли в преддверии старта программы доступных путешествий по стране.

"Туристы смогут оперативно получать полную информацию о программе поддержки внутреннего туризма и частичной компенсации стоимости туров по России. Кроме того, для пользователей доступны чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber и чат на сайте программы, где любой желающий может получить оперативный ответ на интересующий его вопрос", – сказано в сообщении ведомства.

На сайте мирпутешествий.рф можно найти контактные номера, а также всю необходимую информацию о проекте.

Программа кешбэка на туры внутри страны стартует в ночь на 21 августа. Она продлится ровно неделю. Участники программы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей – до 20 процентов от стоимости поездки. При этом продолжительность путешествия или проживания в гостинице должна быть не менее четырех дней при стоимости от 25 тысяч рублей. Оплата тура должна быть произведена картой "Мир".