Программа кешбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Программа с кешбэком за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа и будет продолжаться до полуночи 28 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа", – сказал он в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как передает РИА Новости, получить кешбэк за туры по стране смогут порядка трех миллионов человек, уточнил Чернышенко. Он напомнил, что участники программы получат возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей – до 20% от стоимости поездки. Поездку необходимо совершить до конца этого года, обратил внимание вице-премьер. По его словам, в программе участвуют все регионы страны.

"С 21 по 28 августа все, что нужно сделать – это просто зайти на портал мирпутешествий.рф, дальше там можно выбрать тур или проживание в отеле сроком от 4 ночей стоимостью от 25 тысяч рублей, и остается только оплатить поездку картой национальной платежной системы "Мир" и уже участвовать в программе", – объяснил Чернышенко.

К программе присоединились более 700 туроператоров и свыше 3 тысяч гостиниц, указал он.

Кабмин выделил 15 миллиардов рублей на стимулирование внутреннего туризма. В рамках программы туристы получат кешбэк на туры по РФ в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч – от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч – за поездку дороже 75 тысяч рублей.

В Ростуризме сообщали, что кешбэк за поездки в семь российских регионов будет доступен после 1 октября. Речь шла об Алтайском крае, Республике Алтай, Калининградской области, Крыме, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях.

Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в программу войдут около 2 миллионов путешествий по России. Мишустин отметил, что вернуть часть денег смогут порядка 3 миллионов человек.