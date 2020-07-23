В программу кешбэка за туры войдут около 2 млн путешествий – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Около 2 миллионов путешествий по России войдут в программу возврата части денег за туры, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, в проекте будут участвовать все российские регионы.
"Мы рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России от Калининграда до Владивостока", – приводит слова Догузовой ТАСС.
Глава Ростуризма добавила, что технологическим партнером программы выступит ПАО "Ростелеком", компания будет обеспечивать бесперебойную работу системы в ходе реализации проекта.
Ранее стало известно, что российские туроператоры ожидают высокий спрос на путевки по программе кешбэка. По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, сниженная стоимость путевок разовьет большой интерес среди потребителей.
В ассоциации туроператоров России отметили, что в запускаемой программе есть много нюансов. К примеру, скидка в виде возврата на карту будет доступна только прямым туристам, а агентское звено выпадает из схемы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристам, желающим отдохнуть в стране, компенсируют затраты на приобретение туров. Такое решение было принято с целью помочь внутреннему туризму развиваться и поддержать россиян.
Россияне получат компенсации за отдых внутри страны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: