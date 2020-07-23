В программу кешбэка за туры войдут около 2 млн путешествий – Ростуризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 2 миллионов путешествий по России войдут в программу возврата части денег за туры, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в проекте будут участвовать все российские регионы.

"Мы рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России от Калининграда до Владивостока", – приводит слова Догузовой ТАСС.

Глава Ростуризма добавила, что технологическим партнером программы выступит ПАО "Ростелеком", компания будет обеспечивать бесперебойную работу системы в ходе реализации проекта.

Ранее стало известно, что российские туроператоры ожидают высокий спрос на путевки по программе кешбэка. По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, сниженная стоимость путевок разовьет большой интерес среди потребителей.

В ассоциации туроператоров России отметили, что в запускаемой программе есть много нюансов. К примеру, скидка в виде возврата на карту будет доступна только прямым туристам, а агентское звено выпадает из схемы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристам, желающим отдохнуть в стране, компенсируют затраты на приобретение туров. Такое решение было принято с целью помочь внутреннему туризму развиваться и поддержать россиян.

