Туроператоры России ожидают высокий спрос на путевки по программе кешбэка

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Российские туроператоры ожидают высокий спрос на путевки по программе кешбэка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
"Многие федеральные туристические операторы готовы подключиться к данной программе. Некоторые уже отправили в Ростуризм заявки по списку регионов", – говорится в сообщении.
По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, сниженная стоимость путевок разовьет большой интерес среди потребителей.
"Многие регионы сейчас менее раскручены, чем южные курорты, но большую роль должна сыграть доступность и простота получения скидки", – отметила она.
В круизной компании "ВодоходЪ", которая тоже будет участвовать в акции с кешбэком, считают, что участие в программе позволит туристам рассматривать более привлекательные предложения, а туристическим компаниям – увеличить выручку. А в "Мостурфлоте" рассказали, что уже начали получать звонки с вопросами о круизах, подпадающих под условия акции с кешбэком.
В ассоциации туроператоров России отметили, что в запускаемой программе есть много нюансов. К примеру, скидка в виде возврата на карту будет доступна только прямым туристам, а агентское звено выпадает из схемы.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристам, желающим отдохнуть в стране, компенсируют затраты на приобретение туров. Такое решение было принято с целью помочь внутреннему туризму развиваться и поддержать россиян.
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