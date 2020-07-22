Кешбэк за туры по РФ смогут получить до 3 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Порядка 3 миллионов человек смогут получить кешбэк за туристические поездки по России, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он распорядился выделить на инициативу 15 миллиардов рублей, а также подписал соответствующее распоряжение, которое опубликовано на сайте правительства РФ.
"Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 15 миллиардов рублей в целях предоставления в 2020 году субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Бюджетные ассигнования направляются на достижение реализованных туристских услуг до 3 миллионов туристов", – говорится в документе.
Ранее премьер рассказал, что туристы получат компенсации в размере от 5 до 15 тысячи рублей. Сумма будет зависеть от стоимости тура.
Россияне получат компенсации за отдых внутри страны
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