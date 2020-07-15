Глава Ростуризма призвала россиян соблюдать меры предосторожности на отдыхе

Фото: depositphotos/shanin
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией во время отдыха, сообщает Агентство "Москва".
По словам Догузовой, внутренний туризм страны стартовал 1 июля, в нем задействованы 74 региона.
"Я хотела бы обратиться к нашим гражданам, к туристам с просьбой соблюдать максимальную осторожность и быть аккуратными, и соблюдать все меры предосторожности, о которых мы неоднократно говорили, это все делается для вашей безопасности и чтобы туризм в нашей стране продолжался. Огромная просьба не забывать о мерах предосторожности", – подчеркнула она.
Глава ведомства добавила, что в ближайшие планы туристической отрасли входит создание доступных туров по России.
"Мы несколько недель назад запустили доступные пакетные предложения в Бурятию, у нас скоро полетит Хакасия, у нас есть очень много доступных предложений по городам и регионам "большой" Волги, а сегодня мы запускаем программу поездок в Республику Алтай и в Алтайский край", – сказала Догузова.
Въезжающим в Россию с 15 июля больше не нужно находиться на обязательной 14-дневной самоизоляции, для посещения России необходим лишь тест с отрицательным результатом на COVID-19.
Российские санатории будут принимать гостей без справки о коронавирусе
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: