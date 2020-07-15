Глава Ростуризма призвала россиян соблюдать меры предосторожности на отдыхе

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией во время отдыха, сообщает Агентство "Москва".

По словам Догузовой, внутренний туризм страны стартовал 1 июля, в нем задействованы 74 региона.

"Я хотела бы обратиться к нашим гражданам, к туристам с просьбой соблюдать максимальную осторожность и быть аккуратными, и соблюдать все меры предосторожности, о которых мы неоднократно говорили, это все делается для вашей безопасности и чтобы туризм в нашей стране продолжался. Огромная просьба не забывать о мерах предосторожности", – подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что в ближайшие планы туристической отрасли входит создание доступных туров по России.

"Мы несколько недель назад запустили доступные пакетные предложения в Бурятию, у нас скоро полетит Хакасия, у нас есть очень много доступных предложений по городам и регионам "большой" Волги, а сегодня мы запускаем программу поездок в Республику Алтай и в Алтайский край", – сказала Догузова.

Въезжающим в Россию с 15 июля больше не нужно находиться на обязательной 14-дневной самоизоляции, для посещения России необходим лишь тест с отрицательным результатом на COVID-19.