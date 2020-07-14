Транспортное сообщение России с Белоруссией планируют возобновить в ближайшие дни

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Россия планирует восстановить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни, сообщил премьер республики Роман Головченко, передает РИА Новости.
На переговорах в Москве он обсудил вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Белоруссией", – сказал Головченко. Конкретные сроки в России пока не называют, добавил он.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев 1 июля заявил, что ограничения на въезд и выезд между РФ и Белоруссией, введенные из-за коронавируса, могут снять этим летом. Белорусский посол в РФ Владимир Семашко уточнял, что Москва отменит их в конце июля – начале августа.
В Белоруссии выявлено 65 269 случаев COVID-19, скончались 474 человека. Проведено свыше 1,1 миллиона тестов. В России зафиксировано 739 947 случаев, количество летальных – 11 614. Число лабораторных исследований на коронавирус превысило 23,4 миллиона.
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