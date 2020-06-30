Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совместно открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры стран обнялись при встрече и кратко пообщались с присутствовавшими на торжественной церемонии ветеранами. Затем Путин и Лукашенко возложили к памятнику гирлянды цветов.

На открытии мемориала президент России заявил, что о подвиге советских солдат, защитивших мир от нацизма, необходимо помнить всегда.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "время не властно" над подвигом советских солдат. Он заверил граждан, что государство не допустит, чтобы он забылся на фоне откровенной лжи и фальсификаций.

Во время своего выступления про голосование по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что россияне могут решать самые сложные и критические задачи, если приступают к этому сплотившись.

Ржевский солдат – это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент выполнен на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы. Создан он был на народные пожертвования.

