Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Фото: kremlin.ru
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совместно открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидеры стран обнялись при встрече и кратко пообщались с присутствовавшими на торжественной церемонии ветеранами. Затем Путин и Лукашенко возложили к памятнику гирлянды цветов.
На открытии мемориала президент России заявил, что о подвиге советских солдат, защитивших мир от нацизма, необходимо помнить всегда.
"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", – заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что "время не властно" над подвигом советских солдат. Он заверил граждан, что государство не допустит, чтобы он забылся на фоне откровенной лжи и фальсификаций.
Во время своего выступления про голосование по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что россияне могут решать самые сложные и критические задачи, если приступают к этому сплотившись.
Ржевский солдат – это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент выполнен на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы. Создан он был на народные пожертвования.
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: