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19:38

В Тверской области появится масштабный монумент советскому солдату

власть общество

19:38

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Фото: rzhev.histrt.ru

В городе Ржев Тверской области установят мемориал советскому солдату. Он станет единственным масштабным монументом советскому солдату, установленным на территории РФ, сообщает ИА "НСН".

Инициатором проекта выступило Российское военно-историческое общество при поддержке Союзного государства России, Минкультуры РФ и регионального правительства. Куратором выступает Центральный музей Великой Отечественной войны.

Сейчас на площадке будущего мемориала идет подготовка к строительству. Также планируется провести благоустройство города – отремонтировать дороги и дома, привести в порядок дворовые территории и две парковых зоны.

По линии Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области предусмотрено свыше 370 миллионов рублей, на приведение в порядок дворовых территорий выделят порядка 40 миллионов.

По словам главы Тверской области Игоря Рудени, особое внимание уделят самой старой улице Ржева – Большой Спасской. На ней сохранилось много архитектурных памятников дореволюционной эпохи.

власть общество

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