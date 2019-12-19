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Москва 24

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Общество

11:10

Макет сожженной деревни Смоленщины появится в Музее Победы

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее Победы появится макет сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Известно, что макет будет размещен в тематической зоне "Оккупация" экспозиции "Подвиг народа".

"Чтобы добиться эффекта погружения, на одной из стен выставочного пространства представят видеоролик-реконструкцию событий августа 1941 года. Восьмиминутный фильм о вторжении отряда вермахта в мирную советскую деревню был снят специально по заказу музея Игорем Угольниковым", – говорится в сообщении.

Кинолента расскажет о захвате деревни немцами. Также будет показано, как они увозят население на работы в Германию.

Гостям предложат "войти" в полуразрушенную избу, где они смогут приобщиться к сельскому быту. Обстановка комнаты расскажет о мирной жизни людей, которая была разрушена наступлением войны.

Кроме того, будет создано каменное здание немецкой администрации, стены которого изнутри будут обклеены листовками-копиями исторических документов.

С помощью мультимедийного пространства планируется усилить эффект от экспозиции, тем самым это поможет в осознании масштаба урона, который был нанесен стране в военные годы.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы более 80 музеев Москвы можно будет посетить бесплатно. В праздники их двери будут открыты для всех желающих.

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