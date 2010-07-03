Центральный музей ВОВ запустит проект "Лица Победы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Лица Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустит Центральный музей ВОВ 3 декабря. Об этом сообщил директор музея Александр Школьник.

"Мы хотим создать огромную базу данных, исторический депозитарий, куда каждый из наших граждан сможет прислать или принести в музей семейные легенды и истории своих предков и фотографии. Не только тех, кто воевал, и тех, кто был в тылу или оккупации, – тех, кто сделал что-то для победы", – приводит его слова Агентство "Москва".

Школьник добавил, что планируется собрать около 150 миллионов историй, которые можно будет прочитать в музее.

По его словам, в дальнейшем планируется открыть в музее отдельный зал "Лица Победы".

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.

Организатором мероприятия в России назначен организационный комитет "Победы". Координировать проведение Года памяти и славы будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Также Путин предложил провести тематические конкурсы в социальных сетях, которые позволят приобщить молодых людей к истории и вовлечь их в празднование 75-летия Победы в ВОВ.

Кроме того, президент добавил, что в стране необходимо снимать достойные фильмы, которые соединят прошлое, настоящее и будущее.

