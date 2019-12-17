Более 80 музеев Москвы можно будет бесплатно посетить в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В новогодние праздники 84 музея откроют двери для всех желающих. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, горожане смогут бесплатно посетить тематическую выставку "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения" в музее-заповеднике "Коломенское". Посетители познакомятся с традициями украшения елки в конце XIX – начале XX века, увидят дореволюционные новогодние открытки, старинные елочные игрушки и подарки.

А в музее-заповеднике "Царицыно" москвичей и гостей столицы ждут на экспозицию "Драгоценен моему сердцу. Императорские подарки из собрания Павловского дворца". На ней представят подарки поколений династии Романовых, которые получали с 80-х годов XVIII века до 1917 года.

Также всех желающих приглашают на выставку "Ткани Москвы", которая повествует о текстильном производстве и его влиянии на культуру XX века. До 8 января можно будет посетить и выставку "ТЕАТР.RUS" в Новом Манеже. Экспозиция завершает Год театра и посвящена истории театрального искусства.

Выставка "Искусство сохранять" откроется в музее Тропинина и московских художников его времени. На ней гости увидят произведения Федора Рокотова, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского и других живописцев XVIII–XIX веков.

Также в новогодние каникулы москвичей и гостей столицы приглашают посмотреть обновленные экспозиции, которые будут работать в Музее-квартире Ивана Сытина, музее-панораме "Бородинская битва", Доме русского зарубежья, Государственном музее Владимира Высоцкого.

Все городские музеи будет работать по обычному графику с 2 по 5 января и 8 января. Однако 30, 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января 2020 года большинство из них будет закрыто.



Всего в рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Встретить Новый год москвичи смогут на Тверской улице, 81 площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", 14 окружных площадках и в 27 парках. На окружных площадках и в парках для москвичей выступят более 200 популярных артистов, а также более тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Для новогоднего салюта подготовили 30 точек запуска.

В учреждениях культуры города во время новогодних каникул планируется провести порядка 2 тысяч праздничных мероприятий. В музеях и выставочных залах пройдет 190 новогодних мероприятий.

С 2 по 6 января в 149 библиотеках организуют 650 праздничных мероприятий с мастер-классами, конкурсами и подарками. 149 культурных центров в новогодние каникулы организуют 600 мероприятий. С 1 по 8 января в 13 кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возрастов.

