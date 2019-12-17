Конкурс чтецов и керлинг: что предлагает "Путешествие в Рождество" в будни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль "Путешествие в Рождество" работает не только в выходные, но и в будние дни. Стало известно, какие мероприятия ожидают горожан на неделе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На текущей семидневке москвичей и гостей города ждут спектакли, мастер-классы и благотворительные акции.

Так, гостям праздника предлагается прочесть стихи или смастерить елочные игрушки в "Домике добра" в Камергерском переулке, где ежедневно проводятся благотворительные мероприятия. Например, 17 декабря там состоится встреча с российским политиком и бывшим профессиональным боксером Николаем Валуевым, который прочтет детскую сказку, после чего состоится конкурс чтецов. Начало запланировано на 15:00.

19 декабря запланировано проведение мастер-класса по созданию игрушек и открыток из бумаги.

Помимо этого, будет организован сбор подарков для одиноких пожилых людей. В частности, организаторы ожидают поступлений мягких сладостей, теплых вещей и журналов. Сбор запланирован на 20 декабря.

Помимо мероприятий, в которых требуется участие гостей, намечены и такие, за которыми нужно наблюдать со стороны. Это, к примеру, балет на льду и спектакли-сказки. 19 декабря на площади Революции покажут "Лебединое озеро", 20 декабря – балет "Щелкунчик". Начало представлений – в 19:00.

Также театральные мероприятия пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере и на площадке на Святоозерской улице. На Новом Арбате же будут показаны интерактивные кукольные спектакли. Окружные площадки также станут местом действия театральных трупп.

Москвичей пригласили на ледовые шоу, бесплатные катки и рождественские ярмарки

Помимо культурного отдыха, участникам фестиваля предлагается освоить зимние виды спорта. Москвичи смогут бесплатно научиться сноубордингу: 19 декабря в 14:00 на Новом Арбате состоится мастер-класс двукратного чемпиона Москвы, участника универсиады и Кубков мира Михаила Фомченко. Также профессиональные уроки даст Артем Теймуров, чемпион России по сноубордингу, звезда фильмов All Inclusive, "Марафон", "Кухня", Re, "Пудра".

Любители спорта смогут приобщиться и к керлингу. Каждый день мастер-классы проводятся на Школьной улице, 19 декабря в шесть часов вечера запланирован Кубок по керлингу среди представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдет новогодний фестиваль "Фабрика подарков". Он запланирован на 21 декабря.