Конкурс чтецов и керлинг: что предлагает "Путешествие в Рождество" в будни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фестиваль "Путешествие в Рождество" работает не только в выходные, но и в будние дни. Стало известно, какие мероприятия ожидают горожан на неделе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На текущей семидневке москвичей и гостей города ждут спектакли, мастер-классы и благотворительные акции.
Так, гостям праздника предлагается прочесть стихи или смастерить елочные игрушки в "Домике добра" в Камергерском переулке, где ежедневно проводятся благотворительные мероприятия. Например, 17 декабря там состоится встреча с российским политиком и бывшим профессиональным боксером Николаем Валуевым, который прочтет детскую сказку, после чего состоится конкурс чтецов. Начало запланировано на 15:00.
19 декабря запланировано проведение мастер-класса по созданию игрушек и открыток из бумаги.
Помимо этого, будет организован сбор подарков для одиноких пожилых людей. В частности, организаторы ожидают поступлений мягких сладостей, теплых вещей и журналов. Сбор запланирован на 20 декабря.
Помимо мероприятий, в которых требуется участие гостей, намечены и такие, за которыми нужно наблюдать со стороны. Это, к примеру, балет на льду и спектакли-сказки. 19 декабря на площади Революции покажут "Лебединое озеро", 20 декабря – балет "Щелкунчик". Начало представлений – в 19:00.
Также театральные мероприятия пройдут в Ледовом театре в Новопушкинском сквере и на площадке на Святоозерской улице. На Новом Арбате же будут показаны интерактивные кукольные спектакли. Окружные площадки также станут местом действия театральных трупп.
Москвичей пригласили на ледовые шоу, бесплатные катки и рождественские ярмарки
Помимо культурного отдыха, участникам фестиваля предлагается освоить зимние виды спорта. Москвичи смогут бесплатно научиться сноубордингу: 19 декабря в 14:00 на Новом Арбате состоится мастер-класс двукратного чемпиона Москвы, участника универсиады и Кубков мира Михаила Фомченко. Также профессиональные уроки даст Артем Теймуров, чемпион России по сноубордингу, звезда фильмов All Inclusive, "Марафон", "Кухня", Re, "Пудра".
Любители спорта смогут приобщиться и к керлингу. Каждый день мастер-классы проводятся на Школьной улице, 19 декабря в шесть часов вечера запланирован Кубок по керлингу среди представителей СМИ.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдет новогодний фестиваль "Фабрика подарков". Он запланирован на 21 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: