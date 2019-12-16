Праздничную подсветку включили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что в столице начала работать праздничная подсветка. Мэр Москвы отметил, что монтаж украшений шел больше месяца.

"Поставили около 300 искусственных елей. Самая высокая – на Лубянке", – говорится на официальной странице главы города в социальной сети "ВКонтакте".

Собянин также добавил, что "полюбившиеся всем мишки переехали с севера Москвы в Парк Горького". Кроме того, на Тверском бульваре появился световой тоннель, а на Поклонной горе установили огромный елочный шар.

Ранее сообщалось, что Ледяной городок с подсветкой, шары с фигурками балерин, светящиеся коньки и другие декоративные элементы украсили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице.