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08:10

Новогодний фестиваль "Фабрика подарков" пройдет 21 декабря на ВДНХ

город фестивали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодний фестиваль "Фабрика подарков" пройдет 21 декабря 2019 года на ВДНХ для семей с детьми старше трех лет. Для посетителей подготовили увлекательный квест, различные мастер-классы, эффектное шоу и многое другое, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В преддверии праздников "Техноград" проведет новогодний фестиваль "Фабрика подарков", – говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль будет проходить в павильоне № 63 с 11:00 до 19:00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, на мероприятии каждый сможет найти занятие по душе.

"Воплотить свои идеи самостоятельно или с помощью опытных мастеров изготовить креативные и яркие подарки, которые порадуют и взрослых, и детей. Ведь дарить подарки, сделанные собственными руками, намного интереснее и приятнее", – приводятся в сообщении слова Фурсина.

Весь день для посетителей будут проходить творческие занятия по изготовлению новогодних подарков, украшений, оригами, по изучению техники декупаж и многое другое. Все запланировано проведение 25 мастер-классов.

Ранее сообщалось, что фестиваль зимних скульптур "Ледовая Москва" пройдет в столице с 28 декабря по 12 января. Над ледяными скульптурами будут работать 150 художников из разных городов России и других государств. Часть работ разместится на улице, а другая – на территории парка. Фестиваль посвятят великим русским достижениям.

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