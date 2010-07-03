Более 50 скульптур изо льда установят на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодний фестиваль зимних скульптур "Ледовая Москва" пройдет в столице с 28 декабря по 12 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В этот период в парке Победы на Поклонной горе можно будет увидеть более 50 фигур и композиций изо льда.

Над ледяными скульптурами будут работать 150 художников из разных городов России и других государств. Часть работ разместится на улице, а другая – в двух ледовых шатрах на территории парка. Фестиваль посвятят великим русским достижениям.

"Мы хотим познакомить гостей фестиваля с самыми важными достижениями прошлого и настоящего в науке и медицине, спорте и культуре, ратном деле и искусстве, а также самыми значимыми историческими событиями нашей страны", – рассказал автор фестиваля Александр Ковтунец.

В частности, можно будет увидеть ледовые копии таких памятников архитектуры, как Московский Кремль и храм Христа Спасителя. Также создадут скульптуру "Космос", которую посвятят первому полету человека на орбиту Земли. Ее основным элементом станет фигура Юрия Гагарина, выполненная изо льда.

Научные победы будет символизировать ледяная таблица Менделеева, а достижения искусства – скульптура "Балет". Также специалисты возведут ледовую копию фрегата Петра I "Штандарт" – парусного корабля, с которого началось создание российского флота.

Также в работах скульпторов будут отражены исторические события, например, Куликовская битва, переход русских войск под предводительством Александра Суворова через Альпы.

Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:30 до 22:30. Желающие согреться смогут посетить теплый шатер, где также организуют выставочное пространство.

Кроме того, на площадках "Ледовой Москвы" каждый день будут проходить концерты, карнавальные шествия, спектакли, цирковые шоу. По вечерам, с 20:00 до 22:00, будет звучать зажигательная музыка благодаря диджеям.

В столичных парках этой зимой откроют почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс. Москвичи и гости города смогут покататься на санках, "ватрушках" и ледянках в саду имени Баумана, "Сокольниках", Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках "Коломенское", "Царицыно" и еще в 21 зоне отдыха.

Часть горок оборудуют на природных склонах после появления устойчивого снежного покрова. В 18 зонах отдыха покататься на горках можно бесплатно.

Этой зимой в столице откроют порядка 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах. Также в городе будет 63 места для моржевания.

