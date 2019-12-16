Москва онлайн: Николай Валуев прочитает детям сказки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

17 декабря в "Домике добра" в Камергерском переулке выступит российский политик, общественный деятель, телеведущий и профессиональный боксер (многократный чемпион мира в тяжелом весе) Николай Валуев. Он прочитает детям сказку и проведет конкурс чтецов. Участники прочитают свои любимые лирические произведения. Победитель получит подарок.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Во всех округах столицы будут проходить ярмарки, представления, ледовые шоу и мастер-классы. Стать частью праздника и побывать на фестивальных площадках можно будет до 12 января 2020 года.

Смотрите трансляцию 17 декабря в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.