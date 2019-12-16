На фестивале "Путешествие в Рождество" покажут более сотни уличных спектаклей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице покажут более 110 уличных кукольных спектаклей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"В этом году на фестивале "Путешествие в Рождество" театр снова выходит на городские общественные пространства. Больше 110 кукольных спектаклей представит на разных площадках "Золотая Маска". Это постановки 11 коллективов из 7 городов: Петербурга, Костромы, Кирова, Петрозаводска, Чебоксар и других. На Манежной площади запланированы выступления европейских уличных театров, на Новом Арбате –  интерактивные представления и театрализованные чтения. А на Тверском бульваре на время фестиваля воссоздали мир сказки "Щелкунчик и Мышиный король", – отметила она.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес. На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток.

В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.