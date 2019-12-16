Первые новогодние поезда вышли на линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве вышли на линии столичного метрополитена первые новогодние поезда. Об этом сообщает пресс-служба метро.

"Восемь таких поездов курсирует на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца месяца запустят еще несколько составов, которые будут оформлены в стиле общегородской концепции празднования Нового года.

"Сюрпризом для пассажиров станут объявления станций и поздравления, звучащие в новогодних поездах. Они записаны известными российскими актерами и исполнителями", – добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Так, среди объявлений можно будет услышать поздравления Александра Розенбаума, Ренаты Литвиновой, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Басты, Веры Брежневой, Антона Беляева и других исполнителей.

Кроме того, по линиям Московского метрополитена будет курсировать уже полюбившийся горожанам поезд типа "Еж-3", который будет украшен мерцающими гирляндами, еловыми ветвями и снежинками.

Первый раз тематические новогодние поезда проехались по тоннелям столичной подземки в декабре 2016 года. Такие новшества нашли крайне положительный отзыв среди пассажиров, после чего было принято решение о ежегодном запуске таких составов.

Ранее первый новогодний состав вышел для движения по Арбатско-Покровской линии. Главными атрибутами состава явились красногрудые снегири и еловые ветви.