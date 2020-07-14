В России выявили 6 248 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России за последние сутки подтвердили 6 248 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

В Москве число новых случаев составляет 613. По 281 и 268 случаев выявили в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

В Свердловской области зарегистрировали 245 новых случаев коронавируса, в Алтайском крае – 238, в Ямало-Ненецком автономном округе – 211, в Московской области – 198, в Иркутской области – 198, в Нижегородской области – 193, в Мурманской области – 182.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 739 947 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Калмыкия, Чукотском автономном округе, в Москве и Московской области, Республике Ингушетия и Калининградской области.

За весь период по России скончались 11 614 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 804 человека, из них в Москве – 1 012 пациентов. Всего с момента начала пандемии в РФ болезнь преодолели 512 825 человек.

