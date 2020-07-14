Еще 1 012 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 012 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 165 966", – сообщила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сдать биологический материал могут только люди в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний из установленного списка. Записаться на процедуру можно по телефону +7 (495) 870-45-16 в период с 9:00 до 19:00.

Ранее Сергей Собянин заявил об отсутствии угрозы второй волны коронавирусной инфекции в столице в ближайшее время. Мэр отметил, что последние дни и недели в городе заметно снижаются новые случаи заболевания коронавирусом.

По его словам, в Москве выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью дальше выходить из ограничений. При этом он признал, что угроза распространения вируса еще существует.

