Смертность от COVID-19 в Москве за июнь на 35% ниже мая

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Смертность в Москве в июне 2020 года превысила показатели июня 2019 года на 3 687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус. При этом в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов по сравнению с маем. Об этом заявили представители Депздрава на официальном сайте.
Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отметили в 3 408 случаях (92% всей избыточной смертности в июне).
"Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в июне составит 9 441 (9 300 в 2017, 9 756 в 2018, 9 268 в 2019)", – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
От коронавируса как основной причины смерти в июне умерли 1 605 человек. При этом в мае аналогичных случаев зарегистрировали 2 757. В их числе те случаи, когда столичные пациенты имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно). Однако результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки говорили о том, что даже при отрицательном результате, скорее всего, причиной смерти был COVID-19. Подобных случаев в Москве за июнь зафиксировано 276.
В Депздраве пояснили, что 1 803 человека в июне скончались от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.
Поясняется, что коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 784 случаях.
Ранее говорилось, что в Москве выявили 672 новых случая COVID-19. 394 пациента вылечились.
Кроме того, Москва занимает 27-е место по количеству новых случаев коронавируса. Согласно данным Оперативного штаба по ситуации с COVID-19, за неделю случаев заболевания было установлено на 88,8% меньше, чем два месяца назад.
Количество летальных случаев COVID-19 в Москве уменьшается второй день подряд
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