Москва занимает 27-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 5,3 на 100 тысяч человек населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве также уточнили, что среди всех субъектов Российской Федерации столица занимает по данному показателю 27-е место.

Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки составляет 672. Согласно данным Оперативного штаба по ситуации с COVID-19, за неделю случаев заболевания было установлено на 88,8% меньше, чем два месяца назад.

Среди новых заболевших за сутки 44,3% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет и 9% – от 66 до 79 лет. Кроме того, определены 6,4% пациентов старше 80 лет и 8,3% детей с коронавирусом.

В Москве выздоровели еще 394 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число граждан, переболевших COVID-19, в Москве теперь составляет 164 954 человека. При этом за последние сутки скончались 25 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией.

