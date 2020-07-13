Число заболевших COVID-19 в Москве за 4 недели почти на 80% меньше, чем два месяца назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Число новых случаев за прошедшие четыре недели на 76,6% меньше, чем 2 месяца назад. В столице сохраняется отрицательный темп прироста.

За последние сутки в Москве подтверждено 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

44,3% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, 9% – от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет.

8,3% среди заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В РФ за сутки выявили 6 537 новых случаев коронавируса. Из них 25,6% не имели клинических проявлений. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах.

Всего в России зарегистрировали 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки скончались 104 человека, за весь период – 11 439 человек. За прошедшие сутки выписали по выздоровлении 2 960 человек, за все время – 504 021.